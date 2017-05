Un arrosage conséquent

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/1250 sec

Ouverture f/3.0

Focale 4.2 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

20 mm de pluie environ sur Strasbourg depuis cette nuit jusqu'en milieu d'après-midi. Au moins les jardins sont abreuvés.

La pluie est plus forte entre 8h et 9h du matin, sans être torrentielle, mais suffisamment pour arriver trempé au boulot (heureusement j'avais prévu le pantalon de rechange...).

De plus il fait nettement plus frais : le pull + le ciré aujourd'hui alors que j'étais dehors en polo à manches courtes hier, au crépuscule déjà avancé. Le thermomètre reste vissé entre 11°C en matinée et 13°C au plus "doux" de la journée, plutôt vers 17 ou 18h lors des premières éclaircies, apportées par le vent d'ouest.

Contraste saisissant avec avant-hier où les 30°C ont été frôlés, et encore 23°C hier après-midi, une tiédeur qui s'est poursuivie jusqu'en début de nuit, avant l'arrivée des pluies.

Photo : Strasbourg Neuhof, jardins du châtelet de la forêt.