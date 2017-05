Mamelle solitaire

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 170m

Spectacle singulier traduisant bien le fait que nous nous trouvions en marge d'une petite activité orageuse affectant les trois-quarts restants de la Thiérache (parties ardennaise, axonaise et hainuyère ; ceci se faisant donc à l'exclusion de la Thiérache du Nord, hélas !) lors de la prise de ce cliché.

Il y a toutefois eu une faible et brève manifestation orageuse sur Avesnes deux heures auparavant, avec petite grêle et coups de tonnerre isolés.



Bonne nuit à toutes et à tous !