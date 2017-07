Dégradation orageuse à l'Ouest

Après une journée caniculaire et une Tx de 37.5° qui avait commencé avec 29° au lever du jour et même un pic à 30.7° vers 3h30 du mat sous l'effet de notre vent de Sud typique, le temps s'est vite dégradé ce soir.

Certainement du costaud là-bas vers l'Ouest mais cela nous évitera après un peu de bruit, des flashs, de bonnes rafales et quelques gouttes.

Vent très turbulent et ambiance très sombre rendaient les prises de vue un peu difficile perché sur ma colline à 450m.

Rafales dépassant probablement 70km/h par moment.