Impact plutôt proche

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 31.2 sec

Ouverture f/8

Focale 10 mm

ISO 100

Objectif 10-20mmUUd

Programme Pose B (Bulb)

Mesure Moyenne centrée

Photographe Damia Bouic

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

La suite de la soirée orageuse je décidais de la passer sur mon balcon, étant donné les difficiles conditions de prises de vues depuis le centre-ville (poussière, pluie et vent).



Ce magnifique impact me surprendra par son éclat et sa durée, avec plusieurs phases de décharges.



Edit : récit de la soirée ici

=> http://www.db-prods.net/blog/2017/07/19/orages-du-18-juillet-2017/