la météo nationale n'a rien prévu de mauvais sur la région ... mais un ciel agité et plombé venant de l'ouest avec Cu gris et des virga n'est pas bon signe .

Vue vers le NE (direction Briançon .

on peut voir les Ac bien tourmentés et des lenticulaires s'amasser sur les sommets ... orage à venir ?? probablement .