foudre lointaine

En chasse hier soir en compagnie de toph, fafa et raphael entre Matha et Rouillac (17). Posté sur les hauteurs du château de Neuvicq, nous attendions la remontée d'une ligne orageuse prometteuse, qui, arrivée à la hauteur de l'estuaire de la gironde s'éteindra subitement. Devant nous, un banc d'altocumulus attire notre attention, et quelques dizaines de minutes plus tard donnera naissance à une belle cellule. Les premières micros décharges au-dessus de notre tête avant de donner un joli mais bref spectacle kéraunique.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)