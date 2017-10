Foudre Vendéenne!

Appareil Canon

Canon EOS 1000D

Exposition 21 sec

Ouverture f/4.5

Focale 15 mm

ISO 100

Objectif EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM

Programme Manuel

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS4 Windows

Après un début assez compliqué pour avoir quelque chose de potable niveau photo malgré une activité électrique très présente , une cellule prend naissance vers Chantonnay et se charge de foudre et me longe à une vingtaine de kilomètres de ma position....