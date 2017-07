Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D7200

Exposition 1.3 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-105.0 mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe Lamande Mike

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)

Bonsoir,



Pendant plus de 2heures, j'ai pu assister à un spectacle que la plupart des passionnés météo apprécient. Son et lumière, au sec. La statIC qui se trouve dans le village n'a relevé que 2mm. Quel plaisir!



Plus de photos : https://www.facebook.com/CieuxVolcaniques/



Bonne nuit.