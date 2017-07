Fort orage

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/10 sec

Ouverture f/8

Focale 20 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Après une après-midi chaude et instable (Tx +31.1°C et quelques averses orageuses disparates), les choses se corsent en début de soirée avec la formation d'une puissante ligne orageuse suivant la convergence entre vent atlantique et vent d'Autan. Au coucher de soleil, les couleurs prennent part à la scène pour le plaisir des yeux.