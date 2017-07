...vers l'ouest,tandis qu'ici le beau temps domine encore promettant un vendredi agréable et sans aucuns excès cette fois-ci au niveau des températures.Temperature actuelle de 21,5 degrés en ce moment.Temperature minimale de 10 degrés cette nuit,un peu frisquet quand-même!Hier :Temps d'aspect "breton" entrecoupées d'éclaircies avec : vent assez sensible notamment entre la fin de matinée et le milieu de l'après-midi (rafales 50/60 km/h),"averses" très éparses sous formes de bruines/crachins (uniquement) et éclaircies régulières,de plus en plus larges et généreuses en se rapprochant de la soirée.Temperature maximale de 21,5 degrés vers la mi-journée (un peu avant),puis des températures comprises entre 18,5/19 degrés et 20/21 degrés au grès des averses bruineuses et des passages ensoleillées. Nuit de mercredi à hier encore particulièrement tiède sous masse d'air encore chaude en altitude avant la brutal bascule du flux de sud-ouest au secteur ouest,avec une remarquable temperature minimale de 18,5 degrés en début de matinée. Mercredi: Réveil sous un premier,bref orage matinal avec quelques coups de tonnerres et éclairs essentiellement intra -nuageux,forte et assez courte averse accompagnée de grêle en dessous.Un deuxième orage plus fort par contre,a succéder à ce premier orage,rapidement (à peine 10/15 minutes plus tard) :en provoquant cette fois-ci une activité électrique plus marquée (éclairs extranuageux,et impacts de foudre réguliers ) mais surtout pluie déjà mêlée de grêlons qui a cédée la place à une brutal chute de grêle pendant quelques minutes,des grêlons atteignants parfois les 2 cm de diamètre (soit la taille/le diamètre d'une cerise) sans faire de dégâts visiblement (mais qui tambourinaient,claquaient bruyamment sur les velux ici)!Nuit de mardi à mercredi tropical et exceptionnellement chaude au cours duquel la temperature (minimale) ne s'est pas abaissée sous...19,5 degrés au plus "frais" de la nuit!Le reste de ce mercredi fut assez étrange car à la fois nuageuse,assez venteuse et lourde en même temps puisque la temperature est encore parvenue a atteindre 30,5 degrés en milieu d'apres-midi!Mardi,journée bien torride (pic de cette épisode de fortes chaleur) sous un soleil de plomb,avec une temperature maximale de 33,5 degrés dans l'après-midi!Temperature minimale de 15,5 degrés dans la nuit de lundi à mardi.

