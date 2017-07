Pic Neoulous entre soleil et brume

Appareil Canon

Canon EOS 700D

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/9.9

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STMÿÿŒl

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Arrivée au pic Neoulous petit sommet pyrénéen qui domine la plaine du roussillon du haut de ses 1257m le beau temps semblait au rendez-vous, malgré un départ sous la pluie. Finalement de fins nuages brumeux défilent à toute allure et nous laissent tantôt entrevoir de beaux panoramas sur la plaine. Cinq mètres environ seulement séparent l'antenne relais de l'amas de pierre qui indique le sommet du pic, et pourtant parfois on ne voit quasiment plus que le drapeau.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)