Bref orage sur Lyon 1/2

Appareil Canon

Canon EOS 70D

Exposition 4 sec

Ouverture f/11

Focale 27 mm

ISO 400

Objectif EF-S18-55mm f/3.5-5.6

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe SEBASTIEN HERBRETEAU

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.4 (Windows)

Après 2 heures de voiture à chasser la ligne orageuse qui sévissait sur le sud du département, bredouille, je décidais de rentrer et de me placer sur mon spot favori en espérant que la petite cellule qui venait de naître au sud ouest de Lyon, devienne grande.

Je vous avoue que je n'avais pas grand espoir, tout le gros paquet était déjà passé, et puis je me disais qu'aujourd'hui ça ne voulait pas, il y a des jours comme ça.

Je me pose donc avec ma toute nouvelle cellule de déclenchement qui fera ses premiers tests grandeur nature.

Et bien je peux vous dire, que son test elle l'a eu, et moi j'en ai pris plein les mirettes. Des impacts, pas très nombreux, mais d'une beauté, et d'une force !

Au final, cette soirée, qui avait mal commencé, s'est terminée en apothéose.

Je n'aurai qu'un mot à dire, merci Zeus :p