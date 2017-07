Quadruplés depuis 1 533 mètres !

Appareil Canon

Canon EOS 5D Mark IV

Exposition 30 sec

Ouverture f/4.5

Focale 65 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BASILE DUCOURNAU

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

Après un début de journée assez chaud et lourd sur une bonne moitié est du pays, des orages parfois forts se sont rapidement développés en début d'après-midi sur le Massif-Central, pour ensuite se diriger vers la région Rhône-Alpes. Tout au long de l'après-midi sur ces zones, les orages éclatèrent en se régénérant constamment, notamment entre Haute-Loire et Rhône, en passant par le département de la Loire. Le bassin lémanique et le massif de Jura, comme à leur habitude dans ce type de situation, ne tardèrent également pas à récolter de premiers orages entre le milieu et la fin d'après-midi. Puis, après une courte accalmie, le secteur fut à nouveau touché par une salve orageuse entre 22h30 et 1h du matin. Et alors que les orages restèrent peu intenses et isolés sur le bassin lémanique, certains noyaux furent particulièrement virulents sur le Jura, notamment dans les environs de Lons-le-Saunier, où une activité électrique très soutenue et de fortes précipitations furent relevées ! Ici, une cellule se prépare à aborder Genève et ses environs, tout en délivrant à cet instant un quadruple impact de foudre.



