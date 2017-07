Nuages en tout genre

Dim. originale 6000*4000px

Appareil Canon

Canon EOS 760D

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/8

Focale 17 mm

ISO 100

Objectif 17-70mm

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Depuis le pic du Midi de Bigorre, on apercevait en début d'après-midi la naissance d'une belle cellule orageuse sur la crête frontière.

On pouvait donc apercevoir au premier plan une belle mer de nuage (à 2200m d'atitude à cette heure) formée de stratus. Au-dessus quelques cumulus et des petits fractus au milieu du ciel bleu. Et au dernier plan, un cumulonimbus dans tout sa splendeur.

Nuageusement...