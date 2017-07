Orages dans le Roussillon

Appareil Canon

Canon EOS 7D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/9.9

Focale 70 mm

ISO 100

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe C.C. Chrispic

Flash No Flash

Balade dominicale dans les environs de Perpignan afin de tirer profit de la dernière journée orageuse avant le retour du vent et du soleil la semaine prochaine.

Une situation bien pluvieuse et "anarchique" ne me donnant pas l'occasion d'avoir des coups de foudre proches en photo mais celle-ci était bien la, comme ici sous une cellule qui transite sur le nord des Pyrénées Orientales, en limite avec l'Aude.