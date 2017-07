Averse,et ruissellement juste après!

Une averse brève mais ponctuellement assez intense vient de s'achever,a l'arrière bitumes trempées et ruissellements... .Ca ne vol d'ailleurs pas haut du tout pour un mois de juillet ni au niveau du temps ni au niveau des températures depuis ce week-end (même si c'est profitable a la nature,aux sols...): hier un temps couvert des le matin,pas le moindre rayon de soleil,un vent de sud-ouest-ouest récalcitrant,persistant jusqu'en début de soirée où un front pluvieux ondulant plus au sud nous a atteint (4/6mm),étant située en limite du front principal,les pluies se sont progressivement estompées peu après l'arrivée de la nuit.La temperature maximale n'a été que de 20,5 degrés en milieu d'après-midi.Temperature minimale de 12,5 degrés hier matin.Entre ce matin et ce début d'après-midi,grisaille immonde et fraîcheur inhabituelle pour l'été avec...seulement 15 degrés encore à la mi-journée avant que les éclaircies daignent se pointées enfin cette après-midi faisant grapiller quelques pauvres petits degrés au thermomètre avec une temperature d'environ 18/18,5 degrés établit avant l'averse.

