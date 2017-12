Le soleil se lève en été et se couchera en automne ...

les traînées d'avion ,discrètes hier, sont nombreuses et étalées ce matin . l'atmosphère est très calme et vers le sud les montgolfières en profitent.l'anticyclone reste roi mais un marais baro stagne vers l'Italie ce qui explique peut être que de l'ouest arrivent lentement des Ac et Cc avec une tendance castellanus.