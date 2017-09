Contrairement aux jours précédents, le ciel du littoral varois est principalement couvert par les entrées maritimes, dont le plafond oscille entre 500 et 600m d'altitude. Les sommets du Mont Faron du Mont Coudon sont ainsi masqués par les stratus marins.

Le vent est absent, et le ressenti agréable en raison de la douceur et de l'humidité ambiante.



Photo prise depuis le domaine de la Castille en direction de l'Ouest.

