Seconde moitié de journée sous de bonnes conditions,temperature actuelle de 19 degrés en ce moment et un ciel agrémentée de cumulus décoratifs.Au debut,la matinée avait grise mine avec également quelques gouttes (front atténuée de très très faible activité) puis ensuite (vers la fin de matinée) ça c'est éclaircie et amélioré lentement mais sûrement,puis plus franchement cette après-midi.Temperature minimale 8,5 degrés cette nuit.

