Le ciel s'ouvre

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 169m

Un titre que ne renierait peut-être pas Max Valentin...

Au fur et à mesure que l'intensité lumineuse de l'Amiral augmente, l'épaisse purée de pois semble reculer, les nombreux cumulus se manifestent et la température augmente. Bref, c'est le début de la bienvenue dislocation et d'une agréable journée d'arrière-saison.



Bonne journée à toutes et à tous !