brumeux et couvert vers le levant

brumeux et couvert vers le levant Gap 2017-09-24T07:21:00+02:00

début de journée brumeuse et humide en altitude . les lenticulaires sont rois. pas étonnant si on regarde les analyses d'altitude de la région .

depuis le lever,le temps s'est éclairci et une sensation de beau temps règne.