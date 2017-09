Des éclaircies gagnantes au final

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

VR330,D730

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/7.9

Focale 4.2 mm

ISO 80

Programme Créatif

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Logiciel Version 1.0

La journée a été globalement nuageuse dans le centre var mais est restée sèche. Des averses orageuses étaient craintes, elles auront épargné le secteur. En seconde moitié d'après-midi les éclaircies jamais absentes prennent même le dessus, avec quelques cumulus et nuages d'étage moyen inoffensifs.

Température agréable, tiède, de saison mais sans excès ici, alors que la région a connu un été torride. Environ 24°C au moment de la prise de vue.

Le passage dans le Var sera de courte durée. Descendu hier d'Alsace, du beau temps de Strasbourg à Aix en Provence avec au plus un voile tamisant le soleil (24 à 27°C hier après-midi entre Bourg en Bresse et Aix) puis des nuages menaçants à l'est de Aix et parfois quelques gouttes... c'était la surprise pas vraiment annoncée, descendre dans le sud pour trouver les nuages alors que Strasbourg avait retrouvé le beau temps depuis 24 heures.

Belle fin de journée, mais la fraîcheur sera déjà un peu sensible une fois le soleil couché.

Photo prise aux rayons, au pied du massif des Maures.