Etonnant, non ?

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/220 sec

Ouverture f/8

Focale 26.9 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.11°N, 3.94°E

Altitude GPS 180m

Il y avait, de façon surprenante, bien moins de brume près de l'étang niché dans ce charmant secteur un peu à l'écart du centre d'Avesnelles. Allez savoir pourquoi ! Du moins y avait-il quelques jolis rayons.

6°/7°, pas plus au petit jour. Ca se "radoucit" (matutinalement parlant) un brin.



Twilight of the Mortals (KJ inside) ?

Bonne journée à toutes et à tous !