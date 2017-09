Journée d'automne radieuse

Dim. originale 6000*4000px

Appareil Canon

Canon EOS 760D

Exposition 1/80 sec

Ouverture f/4.6

Focale 17 mm

ISO 100

Objectif 17-70mm

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Depuis le pic de la Sagette (2031m) et en regardant vers le Nord on aperçoit la silhouette caractéristique du pic du Midi d'Ossau. Le lac de Fabrèges est très bas.

Un hélicoptère fait des rotations pour ravitailler le bâtiment hydroélectrique.

Ce matin, au moment de la photo, le temps était radieux et très légèrement voilé.