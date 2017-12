Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

De nombreux nuages de moyenne et haute altitude circulent cet après midi, ici quelques altocumulus floccus sont visibles sur la droite de la photo. Des virgas apparaitront plus tard sous ces mêmes nuages.

A l'étage élevé on remarque la présence de cirrus spissatus.

Tx comparable à hier avec 26,6 °C à Blagnac et un vent d'Autan à 35 km/h en rafales.