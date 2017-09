L'été indien persiste et signe, bien aidé par la présence étendue et durable des hautes pressions sur la majeure partie de l'Europe du sud et la Méditerranée.

Le temps est donc très agréable en l'absence de vent, et même chaud au soleil. La mer est ainsi particulièrement calme, ce qui fait le bonheur des baigneurs dans une eau translucide, et des amateurs de paddle pouvant glisser sur ce panorama sous-marin et sans être dérangé par la moindre vague.



Photo prise depuis la Corniche à proximité de notre StatIC, en direction du NO. Au centre de la photo, l'archipel du Frioul, baigné de soleil, se détache sur l'horizon.

