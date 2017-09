Sensations estivales mais maintenant ça s'en va!

Une visite de l'été en "coup de vent" pour ce vendredi avec une temperature maximale de presque 25 degrés (24,8) soit la valeur de temperature maximale de ce mois de septembre qui a été établit aujourd'hui alors que le mois d'octobre va débuter à partir de dimanche.L'impression a été estivale jusqu'à il y a peu de temps (quelques dizaines de minutes à peine) :du soleil quasiment toute la matinée,arrivée des premiers nuages entrecoupées encore de larges plages ensoleillées (et chaudes) en première partie d'après-midi puis désormais ça se gâte avec de nombreux nuages ,des trouées qui se réduisent à "peau de chagrin" et le vent d'ouest/sud-ouest qui se lève progressivement mais il fait encore plus que doux avec une temperature 24 degrés en ce moment.Temperature minimale : 14 degrés (léger vent de sud tiède+un peu de nébulosité jusqu'en fin de nuit).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)