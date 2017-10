Logiciel ArcSoft Panorama Maker 4

il est temps de descendre les nuages s'épaississent et les premières gouttes tachent le calcaire sec .

certaines cartes météo figuraient un front froid en fait le déroulement de cette petite dégradation fait plus penser à un front chaud : Ci/Cs/As/Ns et pluie fine et intermittente ... bof !