Traine nuageuse et ensoleillée

Pour ce dernier jour du mois de septembre,suite aux front froid d'hier soir,avare en pluie (2 mm) et sans manifestations orageuses/électriques ici dans l'Oise,c'est un temps partagée qui a pris place ce samedi,de la grisaille porteuse des quelques dernieres gouttes de pluies résiduelles en debut de matinée,puis premières embellies,apparitions du soleil au cours de la matinée avant une après-midi typique de ciel de traîne sec,sans averses avec cumulus plus ou moins développées et périodes de soleil a parts a peu près égales (les parts de ciel bleu prennent néanmoins le dessus temporairement lors de la photo).Temperature actuelle de 18/18,5 degrés en ce moment,elle varient grossièrement entre 17,5 et 18,5 degrés au grès des alternances (nuages/éclaircies..).Temperature minimale :12,5 degrés ce matin.

