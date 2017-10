gloire et spectre

ce matin les conditions étaient réunies pour chasser (ou chercher?) la gloire. Vite en place sur le puy de Manse, à la première déchirure du brouillard une jolie gloire en contre bas .A cette heure mon ombre est assez longue pour former un spectre de Brocken .Avec un peu de perspicacité on peut voir un morceau d'arc blanc qui parfois était spectaculaire .c'est toujours un petit bonheur de jouer en tête à tête avec le soleil. 45 minutes de féérie et de complicité (duplicité ?).