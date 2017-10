De l'arythmie météorique

Appareil Panasonic

Octobre impose ses fluctuations et son rythme ou plutôt son "arythmie" aux vivants que nous sommes ! Cette dernière idée nous est le plus souvent insupportable car elle nous rappelle que la nature ne se soumet pas à la loi des hommes et qu'elle demeure étrangère à notre besoin d'ordre et de régularité.

L'arythmie météorique et climatique à laquelle nous assistons témoigne ainsi de notre totale impuissance, ce qui permet de comprendre que nous cherchions sans cesse des responsables du désordre universel auquel nous sommes, comme espèce naturelle menacée, confrontés. Faut-il un coupable ? N'est-ce pas là une manière de conjurer le sort, de régler magiquement ce à quoi notre conscience d'éphémère se heurte ?



Nous aurons perdu 15° entre vendredi et samedi ! Les climats se heurtent les uns aux autres déjouant les catégories ordinaires. La Terre, dans sa vitalité spasmodique secoue nos certitudes et nous rappelle que l'ordre auquel nous tenons n'est qu'un cas particulier du désordre (Lucrèce).



Les brumes matutinales qui semblent si réelles devant les coteaux pyrénéens vont et viennent, disparaissent. Elles sont et ne sont pas tout à la fois ! Étrange paradoxe d'une stabilité soumise à la plus entière instabilité.



Beau dimanche à tous