Ce dimanche premier jour du mois d'octobre,cieux bâchées depuis le commencement du jour d'une grisâtre et stratiformes couverture nuageuse a l'avant d'une perturbation,le vent se fait ressentir et la temperature actuelle est de 14 degrés en ce moment et elle ne devrait guère beaucoup évoluée/augmentée avec ce temps.Temperature minimale :12,5 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)