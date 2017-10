La voix de l'automne

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/500 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.94°E

Altitude GPS 180m

Les stratus se font de plus en plus nombreux (en tendance de moyen/long terme, pas seulement ce matin et à l'instant représenté sur ce cliché), les arbres jaunissent rapidement, les températures fléchissent (8° ce matin) non moins vite, le soleil s'éclipse, les brumes s'ancrent même si elles ne sont pas toujours jolies (et c'était d'ailleurs le cas ce matin où il n'y avait point de jolies nappes mais seulement une sorte de voile diaphane, d'une extrême ténuité), la déprime s'installe...

C'est la voix/voie de l'automne. En pente douce.



Bonne journée à toutes et à tous !