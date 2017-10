Le partage cumulus et ciel bleu

Une après-midi partagée entre cumulus de passages et ciel bleu,une après-midi un peu fraîche ,comme d'ordinaire et classique lors d'un flux de nord-ouest,avec une temperature actuelle et maximale de 17,5 degrés en ce moment-même.Ce matin le ciel au lever du jour,dégagée,présentait une grande clarté et pureté classique en amont des fronts froids :en effet un front froid précédée de vent d'ouest assez sensible est intervenue cette nuit,apportant des pluie (cumul correcte,de 7/8 mm) parfois soutenues et bien-sûr un rafraîchissement avec une temperature minimale de 8 degrés ce matin,contre plus de 16 degrés (!) hier matin à la même heure faisant suite à une temperature minimale de pas moins de 15 degrés au cours de la nuit de dimanche à hier (vent modérée de sud/sud-ouest constant/permanent additionner à une couverture nuageuse totale qui ont permis une douceur ambiante nocturne marquée).Temperature maximale : 20 degrés hier après-midi.

