Premier orage en Indonésie

Bonjour. Depuis quelques jours la saison des pluies arrive doucement. Les nuages se développent dans la journée, et parfois les pluies les plus impressionnantes se font également la nuit. Une voyage que je n'oublierais jamais. De plus en plus j'aime la chaleur....encore 6 jour avant de retourner à Jakarta où en principe l'on à organiser une exposition de mes photos à l'Institut Français. A bientôt en France.