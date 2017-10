Bancs de nuages élevées sans conséquences,occultants plus ou moins le ciel bleu mais le soleil et sa lumière sont là;Temperature maximale de 17 degrés cette après-midi,Temperature minimale :6 degrés ce matin et temperature actuelle de 16,5 degrés en ce moment.En bref une petite fraîcheur ordinaire ce matin et une après-midi simplement un tout petit peu plus fraîche que la moyenne pour un debut de mois d'octobre.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)