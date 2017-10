Passage express

Alors que la grisaille plombait le temps depuis cette nuit dans un calme complet,c'est à dire sans précipitations ni vents,les choses ont enfin un peu bougées avec l'arrivée et le passage d'un front froid express car bref,caractérisé par une ligne pluvieuse,avec une pluie par réellement soutenues mais tombant de manière serrée et dense,puis au bout d'à peine 5,10 minutes la pluie est devenue très faible pour finir (déjà) par s'estomper totalement en ce moment-même.Temperature minimale de 8 degrés cette nuit avant que le ciel ne se couvre et donc que la temperature se radoucisse (environ 10/11 degrés en fin de nuit/debut de matinée).Temperature maximale (un peu juste) de 17 degrés en milieu d'après-midi avant le front froid qui a ôter quelques degrés avec une temperature actuelle de 14,5 degrés en ce moment.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)