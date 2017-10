En bordure SE d'un courant jet le ciel haut alpin est venté et les traînées d'avion se transforment en vagues créant par moment une parhélie fugace et difuse.

A droite ,en basse altitude quelques nuages apporté par le vent du nord se désèchent en passant le seuil alpes du nord/alpes du sud sur les cols Bayard et Manse.