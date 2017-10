Bocage d'automne

Appareil FUJIFILM

X-T10

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/8

Focale 50 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.94°E

Altitude GPS 155m

Et ciel bien couvert en direction de l'ouest, hélas !

Cette invasion nuageuse, accompagnée d'un léger renforcement du vent, aura néanmoins eu le mérite de nous éviter de trop nous approcher de la première gelée de la saison puisque la température ne s'est abaissée "qu'à" 4° environ en milieu de nuit. Cela aurait pu être pire, bien pire...



Bonne journée à toutes et à tous !