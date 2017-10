Couvert et bientôt humide

Couvert et bientôt humide Saint-Maximin 2017-10-07T14:33:00+02:00

L'état du ciel est passée de clair,dégagée et très peu nuageux a totalement couvert en l'espace de quelques heures,d'ailleurs les premières gouttes tombent en ce debut d'après-midi accompagnée d'un vent d'ouest à sud-ouest .Temperature actuelle de 15 degrés en ce moment.A noter que cette nuit sous les étoiles grâce à un ciel limpide ou presque (à peine voilée) le thermomètre s'est abaissée jusqu'à ( temperature minimale ) 2,5 degrés,soit la nuit la plus fraîche/froide (provisoirement) de la saison pour l'instant,pas de gelee blanche observées cependant,même si on n'en était pas loin du tout.

