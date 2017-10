Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D60

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/7.1

Focale 32 mm

ISO 100

Objectif 18-55mm f/3.5-5.6

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.01

il a gelé ce matin entre -1 et -3°C selon exposition... après la dissipation des brumes matinales l'air s'assèche rapidement et le ciel devient bien limpide et d'un bleu pur...on notera l'apparition de cirrus ténus.il fait bon au soleil...