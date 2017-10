c'est encore une météo sèche qui sévit sur les alpes du sud . un ciel bleu n'est pas d'un super intérêt météo heureusement quelques cirrus rompent la monotonie azurée ; On peut noter la baisse sensible du niveau du lac de Serre Ponçon dont on voit surtout la branche ubayenne .côté droit même les sommets du massif du Pelvoux sont arides