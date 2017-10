grand soleil d'automne

Logiciel Microsoft ICE v2.0.3.0

Le temps est absolument splendide ce samedi pour une virée dans les hautes montagnes du Luchonnais. Après avoir dépassé successivement les lac d'Oô, d'espingo, Saussat et du Portillon je me lance dans l'ascension du la Pointe de Litérole. Au sommet, le panorama est vaste, ici vers l'Est ce sont d'inombrables cimes, ariégeoise et espagnoles qui se découpent, avec le Pic d'Aneto à droite.

Au centre gauche, le versant nord ouest du Maupas est déjà dans une ombre quasi permanente.