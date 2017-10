Grisaille juste après éclaircies trompeuses!

Après avoir bénéficié par chances d'éclaircies avec pas mal de bleu dans le ciel ce matin,la grisaille fait son retour,elles qui était encore présente et porteuses de bruines/crachons jusqu'au lever du jour,en debut de matinée.Temperature actuelle de 15 degrés en ce moment.Nuit peu bruineuses par séquences, et couverte maintenant (maintenir) une douceur nocturne ambiante avec une temperature minimale de : 11,5/12 degrés cette nuit,soit un gain (+) de température de quasiment une dizaine de degrés par rapports à la nuit de vendredi à hier (Temperature minimale de 2,5 degrés hier matin).Hier soir : comme prévue,passage frontal de (très) faible activité pluvieuse (en milieu de soirée,1mm^^) avec du vent et une baisse du thermomètre (~11 degrés) après une temperature maximale de 16 degrés au cours de l'après-midi.

