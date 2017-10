Belle journée

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/320 sec

Ouverture f/5.6

Focale 25 mm

ISO 250

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Encore une journée estivale sur l'arc méditerranéen avec jusqu'à +27.1°C de Tx nationale à Hyères! Autant dire que la journée à la plage était plus qu'agréable! Avec une eau à +21°C, la baignade n'était même pas si froide que cela...



Jolis lenticulaires présents dans le ciel toute la journée en marge d'une importante brèche de foehn sur les Cévennes et, en plus grande ampleur, des Alpes.