Feux de cheminée mais doux

Ce matin de nombreux nuages de moyennes et de haute altitude subsistent mais le soleil levant et bleu du ciel sont quand même visible à travers.Sols humides après les quelques bruines d'hier en fin de soirée ainsi que le petit front pluvieux (désorganisée et atténuée) temporaire de cette nuit.Temperature actuelle de 11 degrés après une temperature minimale de 10,5 degrés il y a quelques dizaines de minutes,il fait donc assez doux pour un debut de matinée,malgré les apparences trompeuses tel que ce feux de cheminée présent au moment de la photo.Hier après-midi,temperature maximale de 18 degrés et de nombreux nuages.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)