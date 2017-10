Embellie tardive

Après avoir subit la grisaille,le gris dans toute sa splendeur,il aura fallut patienter jusqu'en fin d'après-midi pour que l'amélioration se dessine avec un ciel plutôt bien dégagée ce soir mais peu de temps avant la nuit tombante.Il n'a fait (et ne fait) guère frais avec une temperature maximale de 18 degrés cette après-midi et une temperature minimale très douce de 14 degrés cette nuit sous cette couverture nuageuse fort épaisse.Temperature actuelle de 16 degrés en ce moment.Hier après-midi très nuageuse avec parfois quelques rayons de soleil et une temperature maximale de 17,5 degrés.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)