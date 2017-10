Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/5.6

Focale 18 mm

ISO 100

Objectif 18.0-35.0 mm f/3.5-4.5

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.9 (Windows)

Ce soir, la Méditerranée est remplacée par une mer de nuages. Les premiers sommets alpins en dépassent et redessinent le trait de côte avec de nouveaux caps et îles. Comme la majorité de l'urbanisation se concentre sur les 400 premiers mètres d'altitude à proximité de la mer, les villes sont rendues invisibles. Je peux alors profiter d'un paysage sauvage probablement semblable à la Côte il y a de cela quelques centaines d'années.



Au loin, l'ombre de la Terre se projette dans le ciel et forme une belle couronne de Vénus, moyennement visible en plaine mais ici parfaitement rendue.