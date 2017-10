douceur en altitude. à 1200m en bas de vallée = +5° avec du givre dans les prés /à 1900m = +18° chercher l'erreur !

en altitude les ruisseaux coulent à peine l(herbe est rousse , les genépis sont en graines ,seules quelques gentianes d'été résistent ca et là... il ne manque plus que la neige .je me souviens avoir skié mi-octobre ...mais pas sur l'herbe!

on voit au fond la brume rosée sur la basse vallée du Rhône (pollution ? )