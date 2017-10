Fin d'une journée aux couleurs de l'été!

Le coup d'été ( indien?) s'est confirmée ce samedi,le ciel a été on ne peut plus limpide et bleu et la douceur s'est montrée remarquable avec une temperature maximale de pas moins de...23,5 degrés cette après-midi!Temperature minimale de 8,5 degrés en debut de matinée. Hier,Vendredi : C'était plutôt mal engagée hier matin avec cette classique et habituelle grisaille automnale mais des le commencement de l'après-midi le soleil s'est de plus en plus imposée en maître et les nuages ont laissés la place à un majestueux ciel bleu intact (ou quasiment) en seulement quelques heures.La temperature a pris des couleurs près-estivales et déjà remarquablement douces pour une mi-octobre presque,avec une temperature maximale de pas moins de 22 degrés hier après-midi!La nuit de jeudi à hier/vendredi fut,après celle de mercredi à jeudi,une nouvelle fois n'est pas coutume marquée par une importante douceur sous le couvercle nuageux avec une temperature minimale de près de 14 degrés au plus bas! Ces conditions météo sont (et seront) engendrées par un flux de sud dynamique associé à une masse d'air exceptionnellement chaude (notamment entre demain et lundi où ce sera l'apogée de cette vague de "chaleur automnale" avec des valeurs thermiques possiblement et même sûrement historiquement élevées pour la saison!),tout les deux sont la conséquence et sont (seront) liées directement à ...l'ex-cyclone (ou tempête extra/tropicale Ophelia) qui remonte l'Atlantique nord et qui devrait circulee a quelques centaines de kilomètres (400-500 km?) au large de l'ouest du pays dans le proche Atlantique,ce qui est (très) rare à de telles latitudes,aussi nordique et aussi proche de notre pays! Il fait actuellement 18,5 degrés en ce moment (on est tout de même au mois d'octobre,donc les temperatures diminuent bien dès la soirée).

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)